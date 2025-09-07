MotoGP | Dall’Igna (Ducati): “Numeri impressionanti”

GP Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025 – La Ducati si è aggiudicata per il sesto anno consecutivo il Titolo costruttori, settimo in totale.

La casa di Borgo Panigale lo ha conquistato dopo la Sprint Race del Gran Premio di Catalunya, quindi con sette gare di anticipo rispetto alla chiusura della stagione.

A contribuire a questo successo è stato soprattutto Marc Marquez, che ad oggi vanta 10 successi nella gare “lunghe” della domenica e ben 14 su 15 Sprint disputate. Suo fratello Alex Marquez ha vinto la gara “lunga” di Jerez e Pecco Bagnaia quella di Austin.

516 points so far this season 🔴

🏅2025 Constructors’ World Champion The 7th wonder.

The 6th in a row. 🏅2007

🏅2020

🏅2021

🏅2022

🏅2023

🏅2024

🏅2025 #ForzaDucati pic.twitter.com/hISW5oXAyD — Ducati Corse (@ducaticorse) September 6, 2025

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Vittoria Titolo Costruttori Ducati GP Catalunya Barcellona MotoGP 2025

“Sono davvero felice per il sesto Titolo Costruttori consecutivo: sono numeri che mi impressionano ogni anno sempre di più. Marc ha raggiunto un livello di fiducia con la moto assolutamente incredibile, cresciuto gara dopo gara. Fin dall’inizio della stagione sta facendo un lavoro straordinario, con pochissimi errori, e la classifica lo dimostra chiaramente. Un altro aspetto che fa la differenza è il suo approccio: non dà mai nulla per scontato e cerca sempre la massima performance in ogni turno e in ogni gara.”

