MotoGP | GP Ungheria, Lecuona: “Fine settimana incredibile”

Iker Lecuona ricorderà a lungo il weekend del Gran Premio d’Ungheria, ottava tappa della MotoGP 2026, disputata al Balaton Park.

L’attuale pilota Ducati Superbike, era stato chiamato a sostituire l’infortunato Alex Marquez in sella alla Ducati del Gresini Racing.

Lecuona con esperienza in MotoGP, categoria dove ha corso dal 2020 al 2021 in sella alla KTM (miglior risultato un sesto posto in Austria, ndr) ha chiuso la gara “lunga” della domenica in settima posizione, portando a casa 9 punti.

Dichiarazioni Iker Lecuona Gara GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2026

“Fine settimana incredibile, in un team che mi ha ricevuto in maniera fantastica. Abbiamo lavorato bene, ci siamo divertiti e portiamo a casa un gran risultato. Nonostante i tanti errori in gara abbiamo trovato sensazioni super soprattutto nel finale e lì me la sono giocata. Volevo arrivare al mio amico Moreira, ma va bene così. Grazie davvero a tutte le parti che mi hanno permesso di essere qui questo fine settimana, non era scontato essere cosi veloci.”

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