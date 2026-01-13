Superbike: Scomparso improvvisamente Genesio Bevilacqua

E’ con grande tristezza che siamo costretti a parlare della scomparsa di Genesio Bevilacqua, patron del Team Althea Racing che nel 2011 vinse il Campionato Superbike con Carlos Checa.

Genesio non era sono un team owner, è sempre stato un grande appassionato di moto, pilota ottimo a livello amatoriale e creatore di “Moto dei Miti“, che accoglie la collezione privata di motociclette raccolte, restaurate, desiderate, portate in pista da Genesio Bevilacqua e dal suo team Althea Racing.

Una selezione come riporta il sito ufficiale, di modelli che racconta i momenti salienti dell’evoluzione delle moto sportive e da competizione più importanti degli ultimi 50 anni. Esemplari che sintetizzano le esperienze sportive e professionali del fondatore ma anche la sua passione ed il suo amore per la cultura motociclistica.

Dichiarazioni Sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri su Scomparsa Genesio Bevilacqua

“Con profonda tristezza e commozione esprimo, a nome mio personale, dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Civita Castellana, il più sincero cordoglio per la scomparsa di Genesio Bevilacqua, figura di straordinario valore nel mondo dell’imprenditoria, dello sport e della cultura motociclistica.

Imprenditore lungimirante nel settore della ceramica, Bevilacqua ha saputo coniugare il suo impegno professionale con una grande passione per i motori, diventando un punto di riferimento per tanti appassionati.

La sua dedizione e il suo intuito hanno portato innumerevoli successi al suo team, l’Althea Racing, con all’apice la storica vittoria del campionato mondiale Superbike nel 2011 con Carlos Checa in sella alla Ducati, un risultato che ha scritto una pagina indelebile nello sport motociclistico italiano e internazionale. E che ha dato lustro a Civita Castellana.

Ma Genesio Bevilacqua non è stato solo un grande manager e team principal: la sua creatività e la sua passione lo hanno spinto a creare il museo Moto dei Miti, uno scrigno di eccellenze e di memoria storica che ha saputo valorizzare la cultura delle due ruote a livello nazionale e internazionale. La sua collezione, frutto di anni di impegno, amore per le moto e rispetto per la storia sportiva, è diventata un luogo di incontro e di ispirazione per appassionati, professionisti e visitatori da tutto il mondo. “Trasmettere alle nuove generazioni l’esperienza maturata in tutta una vita per scoprire il valore di una passione unica – scriveva di se stesso proprio in relazione a Moto dei Miti -, attraverso il racconto di aneddoti, evoluzioni tecniche o, più semplicemente, far percepire l’emozione che si prova sentendo l’odore d’olio bruciato dalle ‘macchine’ nei box e in pista”.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella nostra comunità, ma il patrimonio umano, sportivo e culturale che ci lascia in eredità continuerà a vivere e a ispirare le generazioni future.

Grazie Genesio, per l’uomo straordinario che sei stato e per quello che hai dato alla tua amata Civita Castellana.

Alla famiglia Bevilacqua giungano le più sentite condoglianze e i sentimenti di vicinanza e partecipazione al loro dolore da parte dell’intera città.”

Foto: Facebook Genesio Bevilacqua