MotoGP | Presentazione Prima Pramac Yamaha [VIDEO]
In sella alle Yamaha V4 il confermato Jack Miller e il tre volte iridato Superbike Toprak Razgatlioglu
di Alessio Brunori13 Gennaio, 2026
Sarà il Prima Pramac Yamaha la prima squadra a svelare i propri colori per il 2026. Il Team capitanato da Paolo Campinoti, schiererà il confermato Jack Miller e il tre volte iridato della Superbike Toprak Razgatlioglu.
La presentazione avverrà a Siena all’Accademia Musicale della Chigiana, nel centro storico della città, dentro a Palazzo Chigi-Saracini-Lucherini, uno dei più prestigiosi palazzi nobiliari cittadini, che oggi ospita una pregevole raccolta d’arte privata e la prestigiosa Accademia Musicale Chigiana.
Potrete seguire la diretta della presentazione a partire dalle ore 18 su questa pagina, ricordando che la Yamaha schiererà in questa stagione il nuovo motore V4, provato dagli alfieri del Pramac Racing nel test post-gp di Valencia.
