MotoGP | Miller e Razgatlioglu pronti per la nuova stagione

Inizia una nuova stagione per il team Prima Pramac Yamaha e la parola d’ordine per il 2026 sarà riscatto dopo un 2025 difficile. Ieri sera a Siena, si è tenuta la presentazione del team con il confermato Jack Miller e il rookie Toprak Razgatlioglu (Campione del mondo WSBK).

Entrambi i piloti si sono detti entusiasti per la nuova stagione, ecco le loro dichiarazioni rilasciate a Sky Sport.

Dichiarazioni Jack Miller, Presentazione Prima Pramac Yamaha

“Ci siamo concentrati per preparare al meglio la nuova stagione, il primo impatto con il V4 è stato positivo. Voglio restare in Yamaha anche nel futuro”

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu, Presentazione Prima Pramac Yamaha

“Sono entusiasta perché il mio sogno sta diventando realtà. Il 2026 sarà un anno di adattamento, il mio vero obiettivo è il 2027. Insieme faremo grandi cose”