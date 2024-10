SBK | Gp Spagna Gara 2, Delbianco: “E’ stata una gara discreta”

Superbike Spagna Yamaha – Alessandro Delbianco ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Spagna in 17esima posizione.

Dopo Gara 2 del Gran Premio di Spagna, Alessandro Delbianco ha espresso soddisfazione per la sua prestazione complessiva, sottolineando un buon ritmo e la capacità di lottare con i piloti davanti a lui. Nonostante la bandiera rossa abbia interrotto la sua strategia di gestione delle gomme e la spinta finale, Delbianco ha definito la sua domenica discreta. Ha inoltre voluto ringraziare Yamaha e il team per l’opportunità, concludendo con parole di apprezzamento per il weekend e augurando loro il meglio per il futuro.

Dichiarazioni Alessandro Delbianco Gp Spagna Superbike 2024

“Nel complesso è stata una discreta domenica. Nella sprint il nostro ritmo non era poi così male e ho potuto lottare con i ragazzi davanti a me, quindi è stata una cosa piuttosto positiva. La storia è stata la stessa in Gara 2, dove stavo cercando di gestire le gomme per le ultime fasi della gara. Purtroppo la bandiera rossa è arrivata proprio mentre stavo cercando di dare la spinta finale, ma è stata comunque una gara discreta. Vorrei ringraziare Yamaha e il team per l’opportunità che mi hanno dato ancora una volta, è stato un buon fine settimana e auguro loro tutto il meglio per il futuro”.

