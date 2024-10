SBK | Gp Spagna Gara 2, Petrucci: “E’ stato un grandissimo anno”

SBK Gp Spagna Ducati Barni – Danilo Petrucci ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Spagna, ultima tappa del Mondiale 2024, in sesta posizione.

Dopo Gara 2 del Gran Premio di Spagna, Danilo Petrucci ha espresso insoddisfazione per il risultato della giornata, sottolineando che quest’anno non ci si accontenta di quarti e quinti posti. Nonostante un infortunio a metà stagione e alcune cadute, Petrucci ha evidenziato i successi ottenuti, tra cui il titolo di miglior team indipendente e una storica tripletta. Ha ringraziato la sua squadra per il lavoro svolto e ha valutato positivamente la stagione, con otto podi consecutivi. Guardando al futuro, Petrucci ha fissato obiettivi più ambiziosi per l’anno prossimo, consapevole delle sfide che lo attendono.

Dichiarazioni Danilo Petrucci GP Spagna Superbike 2024

“E’ chiaro che oggi non siamo contenti. Quest’anno non siamo contenti di quarti e quinti posti. Ci siamo giocati il quarto posto nel mondiale nonostante l’infortunio grave a metà stagione. Poi le varie cadute e contatti mi hanno fatto perdere punti. C’è stata una parte centrale della stagione in cui eravamo tra i migliori e ci tengo a ringraziare la mia squadra e chi ha lavorato con me. Siamo stati il miglior team indipendente. Nessun pilota di un team indipendente ha mai fatto una tripletta e credo che nessun pilota di un team indipendente abbia mai chiuso in top 5 in classifica generale. Sicuramente il bilancio è positivo. Per il prossimo anno vogliamo fare di più. Non sarà facile perché abbiamo almeno 4 piloti che vanno più di noi. E’ stato un grandissimo anno nonostante le ultime due gare non siamo riusciti a salire sul podio. Abbiamo fatto 8 podi consecutivi. Sono molto contento per Barni e per tutti i ragazzi. “

