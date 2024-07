SBK | Gp Most Gara 1, Iannone: “Sono davvero contento”

Superbike Most Ducati GoEleven – Andrea Iannone ha chiuso Gara 1 del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesta tappa del Mondiale 2024, in terza posizione

Dopo un’ottima partenza, il pilota di Vasto ha iniziato sin da subito a lottare con Bulega e Petrucci. L’italiano è sceso brevemente in P4 prima di riconquistare la terza posizione, finendo sul podio. È stato un finale mozzafiato con appena 0,141 secondi di differenza tra Petrucci e Iannone sulla linea del traguardo.

Dichiarazioni Andrea Iannone Gp Most Superbike 2024

“Sono davvero contento di oggi perché abbiamo recuperato molto da ieri. Dopo le FP1, eravamo 14 ° o 15 ° in classifica, quindi il lavoro che abbiamo fatto come squadra è stato incredibile. Penso che abbiamo buone possibilità. È stata una gara davvero difficile perché la temperatura era alta ma, in ogni caso, non ho mai mollato, ho dato il massimo e domani ci proveremo un po’ di più. Abbiamo cambiato un po’ l’assetto, ma non completamente. Abbiamo cercato di fare un po’ e abbiamo fatto un piccolo passo avanti. Non è sempre facile migliorare la moto. È il mio primo anno, la mia prima volta qui, quindi sono contento dopo quattro anni, di guardare la TV. L’atmosfera nel team è magica. Cercheremo di migliorare e spero anche che la Ducati recuperi il distacco e combatta per la vittoria”.

