SBK | Gp Most Gara 1, Razgatlioglu: “Sono stato molto forte”

Superbike Most BMW – Toprak Razgatlioglu ha chiuso Gara 1 del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesta tappa del Mondiale 2024, in prima posizione.

Continua il momento perfetto del pilota turco. Partito dalla pole, il #54 è stato sin da subito imprendibile grazie ad un ritmo che ha lasciato ben poche speranze agli inseguitori.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Gp Most Superbike 2024

“Sono contento dato che sono stato molto forte. Forse non come a Donington. Sono stato un po’ più vicino agli altri piloti ma ho avuto un ottimo passo gara. Negli ultimi quattro o cinque giri ho semplicemente chiuso il gas, specialmente nelle curve verso sinistra. Bello vincere con quasi sei secondi di vantaggio. Domani ci saranno altre due gare e pensiamo a questo. Per me è semplice dato che sono semplicemente concentrato sul mio lavoro. Guido la moto, non commetto errori e penso unicamente ai tempi sul giro. Sembra tutto sotto controllo ma a volte non va tutto bene. Negli ultimi giri ho chiuso il gas. Domani in Superpole Race dovrò spingere di più perché in dieci giri non ci sarà alcun problema di gomme”.

