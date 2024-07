SBK | Gp Most Superpole Race: Razgatlioglu imbattibile

SBK Gp Most Superpole Race – Toprak Razgatlioglu ha vinto anche la Superpole Race del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesta tappa del Mondiale 2024.

Il piota turco, partito dalla pole, così come in gara 1 ha dominato sin dall’inizio conquistando la 50esima vittoria in carriera.

Dopo una battaglia tra compagni di squadra, Nicolò Bulega chiude secondo mentre Bautista è stato vittima di una scivolata. Alex Lowes completa il podio.

Dopo il podio in Gara 1, Danilo Petrucci chiude in quarta posizione precedendo Remy Gardner e Andrea Locatelli. Andrea Iannone ha chiuso in settima posizione precedendo Jonathan Rea e Michael Van der Mark. Michael Rinaldi completa la top ten.

Axel Bassani è tredicesimo.

