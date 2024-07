SBK | Gp Most Day 1, Rea: “Non abbiamo avuto problemi oggi”

Superbike Most Yamaha – Jonathan Rea ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesta tappa del Mondiale 2024, con il terzo tempo.

È stato un venerdì costruttivo per Rea e la sua squadra #65, che sono ottimisti nel trovare più margine per migliorare il ritmo di gara e gestire le scelte di mescole posteriori più dure della Pirelli disponibili questo fine settimana.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Most Superbike 2024

“Non abbiamo avuto problemi oggi, sono riuscito a uscire stamattina e a trovarmi davvero bene con la Yamaha R1 WorldSBK qui. Probabilmente è stato il miglior venerdì che ho avuto con Pata Prometeon Yamaha: non abbiamo cambiato molto la moto, abbiamo semplicemente continuato a lavorare secondo il piano e mi diverto a guidare qui! È stata una giornata solida, dobbiamo solo continuare a lavorare sul nostro ritmo sulla lunga distanza, dato che Pirelli ha portato un nuovo prototipo di SC1 al posteriore. Ho fatto parecchi giri con una opzione ma non così tanti con l’altra, quindi dobbiamo solo capire quale sia la migliore, ma abbiamo ancora un po’ di margine per migliorare. Per me l’obiettivo è ancora una volta chiaro: voglio continuare a migliorare il mio feeling ed essere più competitivo. Sto iniziando a capire davvero come funziona la Yamaha R1 e sto lavorando duro per sfruttare i suoi punti positivi”.

