SBK | Gp Most Day 1, Locatelli: “È stata una giornata strana”

Superbike Most Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesta tappa del Mondiale 2024, con il decimo tempo.

Locatelli era a soli tre decimi di distanza nella classifica combinata, con la concorrenza estremamente serrata sul breve circuito di 4,212 km. Una piccola caduta alla curva 2 durante le prove libere 2 ha concluso la sua sessione con pochi minuti di anticipo, con poco tempo perso in pista e il pilota era completamente a posto.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Most Superbike 2024

“È stata una giornata strana! Non siamo così lontani dalla vetta, quindi questo è un buon punto, ma dobbiamo solo capire dove ci manca qualcosa. La mia fiducia non è poi così male: oggi stavo spingendo forte ma il feeling non era il migliore sull’anteriore per questa pista e ho avuto una piccola caduta alla curva 2, ma possiamo continuare a lavorare per domani. Non siamo così lontani, quindi con un piccolo passo avanti possiamo migliorare un po’ e possiamo spingere per un buon risultato! Vediamo cosa possiamo fare, penso che potremo fare bene in gara”.

