SBK | Gp Most Day 1, Bulega: “Posso senz’altro dire di essere soddisfatto”

Superbike Most Ducati – Nicolò Bulega ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesta tappa del Mondiale 2024, con il quinto tempo.

Sensazioni positive per Nicolò Bulega che dovrà però riuscire a migliorarsi nel terzo settore per poter stare sui tempi del compagno di squadra. Per il numero #11 del team Aruba.it Racing – Ducati il tempo di 1’32.071 che vale il quinto posto nella classifica combinata del venerdì.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Most Superbike 2024

“Considerando che oggi è stata per me la prima volta su questo circuito con la Panigale V4R, posso senz’altro dire di essere soddisfatto. Inoltre le sensazioni sono state decisamente migliori rispetto al venerdì di Donington. E’ chiaro che ci sia ancora molto lavoro da fare ma sono fiducioso”.

5/5 - (1 vote)