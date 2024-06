SBK | Gp Misano, Iannone: “Faremo del nostro meglio”

Superbike Misano Ducati GoEleven – Andrea Iannone si ritrova al Circuito Marco Simoncelli dopo una due giorni di test intensa, svoltasi a fine maggio.

Nonostante il feeling non si sia rivelato ottimale, la voglia di far bene e regalare spettacolo è tanta. I tecnici hanno analizzato tutti i dati raccolti, studiato nuove soluzioni con cui approcciare i turni del venerdì. Inoltre, Pirelli ha portato due nuove evoluzioni di pneumatico, una posteriore e un’anteriore, che andranno valutate e testate tra FP 1 ed FP 2. Il pilota numero 29 è alla prima gara di casa dopo tanto tempo, molti fan saranno in pista per incontrarlo; speciali sono l’emozione e la gioia di gareggiare davanti al proprio pubblico. Per il weekend un fattore importante saranno le temperature, sole e caldo renderanno il grip in pista basso e potrebbero mettere in crisi le gomme.

Andrea Iannone Gp Misano

“Nonostante nei test della settima scorsa le sensazioni non siano state così positive sono carico. Per me gareggiare in questo circuito è un motivo in più per provare a essere competitivo, essendo tanto che non corro in casa. In questi giorni il team ha avuto modo di analizzare bene i dati, faremo del nostro meglio. Sono felice di iniziare questo round nel quale sarà presente anche Gigi Dall’Igna per supportarci!”

