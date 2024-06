SBK | Gp Misano, Razgatlıoğlu: “Siamo pronti a correre per il podio”

Superbike Misano BMW – Dopo una pausa di otto settimane, Toprak Razgatlıoğlu si sta ora preparando per il quarto round del Campionato Mondiale FIM Superbike 2024 (WorldSBK). L’evento si svolgerà il prossimo fine settimana al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il pilota turco mira a continuare la storia di successo della stagione in corso. Toprak Razgatlioglu, con tre vittorie e tre ulteriori podi, occupa attualmente il secondo posto nella classifica del campionato mondiale.

Toprak Razgatlıoğlu Gp Misano

“Sembra che siamo pronti per correre verso il podio, se non incontriamo problemi. Ho la sensazione che siamo molto forti perché l’ultimo test è stato davvero buono. Il mio obiettivo per il fine settimana è ottenere tre vittorie, ma le gare sono sempre una storia diversa. Vedremo. Cercherò di dare il massimo e mi sento davvero positivo. Ho solo ancora un po’ di dolore alla spalla perché prima di iniziare il test sono caduto. Non ho fatto più di dieci giri ma in generale sento che tutto va bene. Venerdì inizieremo subito con una simulazione di gara per capire a che punto siamo. Nel complesso sono molto ottimista e soprattutto mentalmente sono davvero pronto per correre. Non vedo l’ora che arrivi il fine settimana.”

