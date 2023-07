SBK | Gp Imola Gara 1: Locatelli, “Il feeling è buono”

SBK Gp Imola Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Imola, settima tappa del mondiale 2023, in quinta posizione.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Imola Yamaha

“È stato davvero fantastico essere in testa all’inizio della gara, avevo grande fiducia e potevo spingere molto forte. Ma oggi la scelta che abbiamo fatto per la gomma anteriore è stata forse sbagliata perché ho iniziato a sentire molto scivolare sul lato sinistro perché la pista era incredibilmente calda, soprattutto nell’ultima chicane. Non è stato facile, ma alla fine è stata una gara abbastanza buona, quarto e non troppo lontano dal podio. Dobbiamo solo lavorare ancora un po’ e puntare al podio domani. È la mia prima volta qui a Imola con questa moto, quindi sono contento di iniziare così!”.