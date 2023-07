SBK | Gp Imola Gara 1: Razgatlıoğlu, “100 podi, ma ora aspetto 100 vittorie”

SBK Gp Imola Yamaha – Toprak Razgatlıoğlu ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Imola, settima tappa del Motomondiale 2023, in seconda posizione.

Partito dalla pole, il pilota turco ha perso il comando della gara dopo il via per poi riconquistandolo a suon di sorpassi. A 8 giri dalla fine perso, il #54 è stato passato da Bautista che ha poi fatto il vuoto.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoğlu Gp Imola Yamaha Gara 1

“100 podi, ma ora aspetto 100 vittorie! Oggi non è stata una brutta gara, solo che non sono contento al 100% perché finisco secondo. Il mio obiettivo questo fine settimana è vincere la gara, e all’inizio mi sento bene, ma quando le gomme iniziano a calare è molto difficile. Vedo che anche Bautista ha un’ottima accelerazione su tutti i rettilinei, un vantaggio davvero grande che gli dà il vantaggio. Cerco di continuare a combattere con lui ma non è possibile. Meglio di niente, finisco la gara secondo e vedremo domani – normalmente siamo molto forti nella gara breve. Lavoreremo per migliorare il grip al posteriore e anche il Settore 1 e 2 – congratulazioni a tutti i piloti, condizioni molto calde e gara non facile, tutti hanno fatto davvero un ottimo lavoro”.