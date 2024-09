SBK | Gp Francia, Bulega: “E’ un buon momento per noi”

Superbike Francia Ducati – Dopo aver sfiorato per soli 35 millesimi la vittoria in Gara-2 dell’ultimo round disputato a Portimao, Nicolò Bulega proverà a conquistare il gradino più alto del podio sul circuito dove lo scorso anno ottenne due vittorie in Supersport.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Francia Superbike 2024

“Sono molto felice di tornare su questo circuito dove lo scorso anno ho ottenuto risultati importanti. E’ un buon momento per noi e l’obiettivo è di continuare su questa strada. E’ chiaro che il meteo potrebbe mescolare le carte ma siamo pronti a competere in ogni condizione”.

