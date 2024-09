SBK | Gp Francia, Bautista: “Molto felice per aver prolungato il contratto”

Superbike Francia Ducati – Dopo l’appuntamento di Portimao, Alvaro Bautista punta a continuare con un trend positivo in occasione del Gran Premio di Francia, Ottava tappa del mondiale 2024.

Per Alvaro Bautista, che ha appena rinnovato con il team Aruba.it Racing – Ducati per la stagione 2025, l’obiettivo è quello di replicare il feeling con la Ducati Panigale V4R cresciuto in modo evidente negli ultimi due round.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Francia Superbike 2024

“Ovviamente sono molto felice per aver prolungato il contratto con il team Aruba.it Racing – Ducati che considero una seconda famiglia. Allo stesso tempo arriviamo a Magny-Cours con tanta fiducia dopo le ultime prestazioni. L’obiettivo è quello di ripartire dal feeling trovato a Portimao e lavorare per migliorarci ancora”.

