SBK | Gp Aragon: Rea, “È una pista davvero bella”

SBK Gp Aragon Kawasaki – Jonathan Rea dopo il buon weekend in Francia, punta di fare bene ad Aragon per il Gran Premio di Spagna.

Il team ha effettuato un recente test a Motorland ad agosto, durante la lunga pausa estiva. Questo è stato l’opportunità ideale per pianificare in anticipo come affrontare il ritorno a Motorland per il weekend di gara.

Nell’avvicinarsi delle ultime tre gare della stagione 2023, Rea ha migliorato la configurazione della sua moto dopo un inizio difficile. I progressi sin dall’inizio si sono tradotti in una vittoria e cinque altri podi nelle sei gare individuali più recenti del WorldSBK per Jonathan. Rea ha vinto nove gare a Motorland in passato, l’ultima nel 2022.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Aragon

“Aragon è una pista davvero bella, è una pista che mi piace davvero ed è molto impegnativa per un pilota. Ho dei bellissimi ricordi del passato lì e infatti la prima volta che ho guidato la Ninja ZX-10R è stato ad Aragon e ricordo con affetto i primi giri. Spero di ricreare quella sensazione in cui mi sono davvero divertito con la moto. Abbiamo fatto il test lì durante la pausa estiva ed è stato positivo. Mi sono sentito veloce e costante. Dalla metà della stagione abbiamo iniziato a trovare un po’ di slancio con il set-up della moto. Abbiamo lavorato bene come squadra e siamo stati in grado di lottare per il podio. È importante essere forti ma anche costanti. Abbiamo due fine settimana di gara a portata di mano adesso e l’obiettivo è massimizzare le nostre opportunità di lottare per il podio e continuare a segnare punti importanti”.