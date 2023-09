MotoGP | Gp India, Morbidelli: “Adesso posso pensare solo a guidare senza pensieri”

MotoGP GP India 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli dopo aver chiuso il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini in 15esima posizione, punta a fare bene nel prossimo appuntamento del Motomondiale, il Gran Premio dell’India.

Alla vigilia del Gp il pilota italo-brasiliano ha annunciato il suo passaggio in Ducati Pramac nel prossimo anno, notizia che gli permetterà di guidare con la mente sgombra.

Dichiarazioni Franco Morbidelli GP India MotoGP 2023

“Ora che è ufficiale dove correrò il prossimo anno, ho la chiarezza necessaria per concentrarmi sul compito che mi aspetta. Ora posso concentrarmi completamente su ciò che sta accadendo in pista e guidare senza nulla da perdere. Ai test di Misano è stato deciso che resterò con la stessa configurazione della moto di prima e sono interessato a scoprire come funzionerà sul circuito di Buddh. È qualcosa di nuovo, quindi è sempre interessante per i piloti e i team.”