SBK | Gp Aragon: Razgatlıoğlu, “Non è una pista facile”

SBK Gp Aragon Yamaha – Toprak Razgatlıoğlu è carico per il Gran Premio di Spagna, decima tappa del mondiale 2023.

Yamaha ha ottenuto qualche successo sul podio al Motorland, riconosciuto come un circuito impegnativo per la squadra, è stato Razgatlıoğlu a fare la svolta nel 2022 quando il turco ha infranto il record della pole position con un tempo sul giro di 1’48.267. Sono seguiti tre terzi posti: i migliori risultati complessivi finora ottenuti dalla squadra ad Aragon, ma la vittoria è rimasta fuori portata.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoğlu Gp Aragon Yamaha

“Aragon non è facile, ma ci sono alcune parti belle: mi piace l’ultima curva! L’anno scorso ho avuto una bella battaglia con Michael Rinaldi, toccandomi all’ultima curva, come quando abbiamo corso la Superstock 600 nel 2015! Mi sto divertendo molto. L’anno scorso abbiamo ottenuto una bellissima pole position, un nuovo record, ma la gara è più importante. Ad Aragon bisogna curare la gomma per poter lottare, non è facile ma faremo del nostro meglio e guarderemo gara per gara. Spero di essere sul podio e poter lottare per la vittoria: abbiamo ancora molte gare, tutto può succedere”.