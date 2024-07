SBK | Gp Donington Gara 2, Locatelli: “Gara difficile”

Superbike Donington Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso gara 2 della Superbike a Donington in settima posizione.

Il pilota bergamasco della Yamaha ha faticato a trovare grip e nonostante sentisse di avere il potenziale per lottare per il podio, si è dovuto accontentare del settimo posto, davanti al team-mate Jonathan Rea. Il “Loka” proverà a fare meglio domenica prossima a Most.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gara 2 Gp Donington Superbike 2024

“Un’altra gara difficile per noi, ma abbiamo cercato di ottenere il massimo risultato e abbiamo sempre spinto al massimo. Questo era il massimo che potevamo ottenere oggi, purtroppo. Mi piacerebbe finire la gara più avanti, la mia sensazione era quella di provare a finire sul podio, ma dobbiamo capire perché oggi non è stato possibile farcela. Dobbiamo solo continuare a lavorare sodo, cercare di migliorare e continuare a guardare avanti. Fortunatamente, la prossima settimana abbiamo un’altra gara a Most su una pista diversa. Abbiamo qualche giorno per riposarci e per capire di cosa abbiamo bisogno, e lì possiamo riprovare. Alla fine, non abbiamo fatto tutto bene questo fine settimana, ma abbiamo ottenuto punti buoni per il campionato e non abbiamo commesso errori. Quindi questo è un buon punto e non vedo l’ora di fare un altro passo avanti.”

