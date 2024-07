SBK | Gp Donington Gara 2, Petrucci: “Siamo stati veloci tutto il weekend”

SBK Donington Ducati Barni – Bilancio positivo quello di Danilo Petrucci e del Barni Racing Team a Donington, teatro del quinto round della Superbike 2024.

Il pilota ternano nonostante il giro cancellato in qualifica che gli sarebbe valso il quarto tempo ha corso delle buone gare, anche se rimane il rammarico per non aver visto cosa si sarebbe potuto fare partendo dalla secoonda fila dello schieramento. Ecco cosa ha detto “Petrux” che ha terminato entrambe le gare della domenica come miglior pilota indipendente, in nona posizione nella Superpole Race e in sesta in gara 2.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Gara 2 Donington Superbike 2024

“Visti i tempi e i risultati del weekend mi sarebbe piaciuto vedere che cosa sarebbe successo in gara se fossimo partiti dalla seconda fila dopo aver fatto il quarto tempo in qualifica. Siamo stati veloci tutto il weekend, in Superpole Race, nonostante la bagarre, sono riuscito a fare nono e guadagnare due file; in gara 2 abbiamo avuto lo stesso passo di Bautista, nonostante nell’ultima parte la fatica mi abbia condizionato: non ho forza nel braccio destro e nei cambi di direzione compenso con la schiena che adesso mi fa un gran male. Nonostante tutto abbiamo dimostrato di poter essere competitivi e questo mi fa essere fiducioso.”

