SBK | Gp Donington Gara 2, Rea: “Fine settimana abbastanza positivo”

Superbike Donington Yamaha – Jonathan Rea è tornato sul podio della Superbike nella Superpole Race di Donington, mentre ha chiuso ottavo Gara 2.

Al mattino il feeling era molto buono e grazie anche ad una bella partenza, il sei volte iridato della Superbike ha potuto lottare per le primissime posizioni.

La cosa non si è ripetuta nella gara pomeridiana, chiusa all’ottavo posto. Rimane però la gioia del primo podio con la moto della casa di Iwata.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gara 2 Gp Donington Superbike 2024

“Il podio di questa mattina è stato fantastico! Se guardo al fine settimana nel suo complesso, abbiamo affrontato alcune sfide, ma penso anche che abbiamo colto un’onda abbastanza positiva! Il mio feeling con la Yamaha R1 WorldSBK è migliorata. Nella Superpole Race ho fatto un’ottima partenza: pensavo di scendere all’interno, ma ho lasciato il freno e sono andato all’esterno, ho ottenuto un’ottima posizione e poi sono stato in grado di fare dei giri davvero belli all’inizio per stare con Toprak e Nicolò per un po’ e sistemare il mio ritmo. È stata una bella sensazione e un piccolo grande bonus per tutti i membri del team! In Gara 2 non siamo riusciti a capitalizzare tanto con la posizione in pista, anche se sono partito in prima fila, ho faticato fin dall’inizio con il grip al posteriore. La moto era quasi la stessa della Superpole Race, ma il feeling non era lo stesso, e lo esamineremo. Con il mio compagno di squadra Loka abbiamo lottato e ho stretto i denti il più a lungo possibile con Bautista e Petrucci che arrivavano. È deludente finire il weekend a Donington in questo modo con l’ottavo posto in Gara 2, ma possiamo portare molti aspetti positivi a Most la prossima settimana. Non c’è molto da aspettare per correre di nuovo e sarà bello portare lo slancio con un buon feeling con la moto e la squadra da questa mattina e vedere cosa potremo fare.”

