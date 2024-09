SBK | Bautista rinnova con Ducati

Superbike Ducati – Alvaro Bautista correrà con la Ducati V4R del team Aruba.it Racing anche nel 2025. Il due volte iridato della Superbike (2022 e 2023) ha rinnovato per un anno e sarà al via della stagione 2025 di WorldSBK.

Per il pilota di Talavera de la Reina 61 vittorie complessive fino a questo momento nel mondiale Superbike, che lo rendono il pilota Ducati più vincente nella storia del Campionato ed il 100° podio conquistato al termine di Gara-1 dell’ultimo round disputato a Portimao (Portogallo).

“Sono molto felice di continuare un’altra stagione con Ducati, con Aruba e con questa bellissima squadra che rappresenta per me una famiglia. Mi sento molto bene, sia dal punto di vista fisico che mentale e sono certo di poter essere ancora molto competitivo. Inoltre si è creato un rapporto straordinario con tutti, dai ragazzi del team, al management, agli sponsor ed è per questo motivo che sono ulteriormente felice. Voglio ringraziare Ducati, Aruba, Stefano Cecconi, Daniele Casolari, Serafino Foti per la fiducia che mi hanno trasmesso. Spero di poterli ripagare tornando a divertirci sempre in pista come abbiamo fatto negli ultimi round.”

“Ho avuto modo di dire più volte che la nostra priorità era quella di continuare con Alvaro e non vedevo l’ora di poter annunciare ufficialmente il rinnovo della nostra collaborazione. E’ davvero un piacere lavorare con lui, sia dal punto di vista personale che professionale e sono convinto che continuando ad impegnarci al massimo riusciremo insieme a superare le nuove sfide che i regolamenti ci stanno offrendo. Durante le ultime gare sono state trovate soluzioni che hanno permesso ad Alvaro di ritrovare le sensazioni che ad inizio anno erano un po’ mancate, ora dobbiamo continuare su questa strada per fare un grande finale di stagione e provare a ricucire il gap che ci separa dalla vetta.”

“Siamo davvero felici di poter avere Alvaro Bautista ancora con noi. Nelle ultime stagioni ci ha regalato emozioni indescrivibili e il suo talento resta sicuramente indiscutibile. I nuovi regolamenti e il livello altissimo raggiunto dal Campionato Mondiale Superbike renderanno il 2025 un anno impegnativo, ma siamo pronti ad affrontare insieme anche questa sfida. Ora però sarà importante rimanere concentrati sulla stagione in corso: il Campionato è ancora lungo e faremo tutto il possibile per mettere Alvaro nella condizione di poter difendere il titolo iridato fino all’ultimo.”

