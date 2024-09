SBK | Gp Francia, Bassani: “Questo non è un anno facile per me e stiamo cercando di migliorare”

Superbike Francia Kawasaki – Axel Bassani si prepara ad affrontare il GP di Francia a Magny-Cours dopo tre settimane di pausa.

Nonostante non abbia ancora avuto l’opportunità di testare la Kawasaki su questo tracciato, Bassani è fiducioso e determinato a ottenere buoni risultati, come ha fatto in passato. Nel 2022, infatti, ha conquistato due podi consecutivi su questa pista, che si è rivelata favorevole anche per la sua Kawasaki Ninja ZX-10RR. Pur riconoscendo le difficoltà di questa stagione, Bassani è ottimista e spera di migliorare, portando avanti il lavoro positivo iniziato a Portimao, dove il feeling con la moto era buono. L’obiettivo è di dare il massimo e divertirsi, con la speranza di replicare i successi precedenti a Magny-Cours.

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Franci Superbike 2024

“Dopo tre settimane di pausa, ora andiamo a correre a Magny-Cours. Non sono ancora sceso in pista lì con la Kawasaki, ma dobbiamo cercare di fare un buon lavoro, come sempre. Di solito Magny-Cours non è male per me e nel 2022 ho ottenuto due podi di fila. Penso anche che sia una buona pista per la Kawasaki e di solito la Ninja ZX-10RR è veloce a Magny-Cours. Vedremo come andrà lì. Questo non è un anno facile per me e stiamo cercando di migliorare. Il livello è davvero alto, quindi dobbiamo fare del nostro meglio e divertirci. A Portimao il feeling con la moto era buono, i tempi sul giro erano buoni ma i risultati non erano così buoni. Penso che a Magny-Cours possiamo fare un buon lavoro”.

