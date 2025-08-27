MotoGP | Morbidelli: “Rossi o Marquez? Scelgo Rossi anche per il 2015”

MotoGP Marquez Vs Rossi – Franco Morbidelli è stato insieme a Marco Simoncelli uno dei primi piloti a far parte di quella che poi sarebbe diventata la VR46 Riders Academy di Valentino Rossi.

L’italo-brasiliano, Campione del Mondo 2017 della classe Moto2, è stato sempre un pupillo del 9 volte iridato. Nato a Roma nel quartiere di San Giovanni, a 10 anni si trasferisce a Babbucce, una frazione di Tavullia, per diventare come detto uno dei primi membri dell’Academy di Valentino Rossi.

Da questa stagione corre con la squadra di Valentino Rossi, il VR46 Racing Team, in sella alla Ducati Desmosedici GP 24. Intervistato da AS.com, ha parlato anche del suo idolo (Valentino Rossi) e dell’acerrimo avversario di quest’ultimo, Marc Marquez, che salvo colpi di scena, quest’anno pareggerà i conti dei Mondiali, nove come il pilota di Tavullia.

Ricordiamo che lo scorso anno durante dei test con moto stradali a Portimao, Morbidelli ebbe un terribile incidente e fu soccorso in primis dai fratelli Marquez, che gli salvarono la vita.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Valentino Rossi Vs Marc Marquez

“Rossi il migliore della storia? Sì. Credo di sì. Farò molta fatica per risponderti e sto mettendo da parte la mia amicizia con Valentino (Rossi). Al momento, Marc (Marquez) ne ha 8 di Titoli e quando vincerà questo Campionato del Mondo ne avrà 9, come Vale. I numeri saranno gli stessi e penso che sia Valentino che Marc possano essere considerati tra i tre o cinque più grandi della storia, per i numeri e per il modo in cui sono stati ottenuti. È stato incredibile e stimolante quello che Marc ha fatto, ma ho una riserva sulla sua grande carriera, un pensiero non tanto positivo di un momento della sua carriera. Mi riferisco al 2015. (Malesia e Valencia 2015, quando, secondo Rossi e il suo team, Marquez ha aiutato Lorenzo a vincere e boicottato il decimo titolo del pesarese, ndr). Quello che è successo nel 2015 apre uno spazio di scelta. Ci sono persone che sceglieranno Marquez e persone che resteranno con Rossi. Io scelgo Vale, er il modo e il tocco che ha dato a questo sport, che lo ha messo in un’altra dimensione. Marc è brutale e fantastico, ma non c’è riuscito.”

