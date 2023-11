MotoGP | Gp Valencia Day 1, Martin: “E’ stata una giornata molto positiva”

MotoGP GP Valencia Pramac Racing – Seconda posizione e passaggio direttamente in Q2 per Jorge Martin nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Valencia e della Comunità Valencia, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Nonostante una marcatura a uomo di Pecco Bagnaia, fuori dai primi dieci e ancora in cerca del miglior set-up con la propria Desmosedici, lo spagnolo è riuscito a condurre una giornata lineare al Ricardo Tormo, aspetto che gli garantirà una certa tranquillità di lavoro nelle sessioni di preparazione di domani in vista della Sprint.

Dichiarazioni Jorge Martin Day 1 GP Valencia MotoGP 2023

“E’ stata una giornata molto positiva, anche se stamattina non ero molto soddisfatto del set-up generale della moto. Sono andato forte con la gomma usata, ma altri riuscivano a tenere un ritmo superiore al mio. Durante il pomeriggio abbiamo fatto delle modifiche al set-up che ci hanno aiutato a compiere uno step in avanti. Il tempo è davvero buono e la pista col nuovo asfalto è a dir poco fantastica. Cè un bel grip. Comunque, in definitiva, siamo dentro ed è quello che ci serviva. Va bene così. Ho seguito Bagnaia perchè volevo stare con lui, a prescindere. Era un target importante, anche se lui alla fine non è riuscito a spingere come voleva. Inoltre le bandiere gialle non ci hanno dato una mano e quindi alla fine la strategia di fare un time-attack prima ci ha premiato con la qualificazione. Mi è andata bene, ma alla fine non è stato nulla di importante. Sono certo che Pecco arriverà in Q2 domani”.

