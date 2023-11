MotoGP | Gp Valencia Prove: Vinales al Top, Martin ombra di Bagnaia, con il #1 costretto alla Q1

MotoGP Gp Valencia Prove – Maverick Vinales su Aprilia è stato il più veloce nell’unico turno di prove valide per l’accesso diretto in Q2 del Gran Premio della Comunitat Valenciana classe MotoGP, 20esimo ed ultimo appuntamento del Motomondiale 2023 in programma al Ricardo Tormo di Valencia.

La sessione è vissuta però sul duello tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, con il #89 del Team Pramac Ducati che ha seguito come un’ombra il piemontese che alla fine è quello che paga di più.

Ha chiuso infatti 15esimo e sarà quindi costretto a passare dalla Q1, dove troverà tra gli altri il suo team-mate Enea Bastianini oggi 11esimo, Alex Marquez che ha chiuso 12esimo, le Yamaha di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli e Luca Marini.

Un “gioco” quello di Martin orchestrato per innervosire il Campione in carica, che ad un certo punto uscendo dai box ha fatto segno allo spagnolo di seguirlo, ovviamente un gesto fatto in modo sarcastico.

Dai box della “Rossa” volti tesi ed un’espressione del Team Manager Davide Tardozzi che la dice lunga sull’aria tesa che si sta respirando. Ieri Bagnaia aveva detto di voler provare a chiudere i giochi nella Sprint, ma a questo punto dovrà passare prima la “tagliola” della Q1 e poi provare a fare una buona qualifica.

Tornando alla classifica dietro a Vinales che ha girato in 1:29.142 si sono piazzate quattro Ducati, nell’ordine quelle di Jorge Martin, Johann Zarco, Fabio di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Quest’ultimo è stato autore di una caduta, fortunatamente risolta senza conseguenze. A terra anche Jack Miller, Augusto Fernandez, Luca Marini che ha chiuso 17esimo, Raul Fernandez e Pol Espargarò.

Alle spalle di Bezzecchi la KTM di Brad Binder, la Honda dell’otto volte iridato Marc Marquez, l’Aprilia SAT di Raul Fernandez, la KTM di Jack Miller e l’Aprilia di Aleix Espargarò.

Lorenzo Savadori in pista al posto dell’infortunato Miguel Oliveira (Aprilia SAT RNF) ha chiuso 20esimo.

