MotoGP | Gp Valencia Day 1, Marini: “Bagnaia non ha bisogno di aiuti, ma per me non ci sarebbe problema”

MotoGP GP Valencia Mooney VR46 – Luca Marini ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Valencia, ultima tappa del Motomondiale 2023, con il 17esimo tempo.

Il pilota pesarese non sembra essere a proprio agio sul circuito spagnolo. Ha chiuso la FP1 con il 17esimo tempo ed ha replicato la stessa posizione anche nella PR del pomeriggio chiudendo ad un secondo e due dalla vetta. Domani dovrà passare dalla tagliola della Q1.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Valencia MotoGP 2023

“E’ un po’ strana la pista. Il grip c’è perché i tempi sono stati incredibili, ma se non sei a posto è difficile sfruttarlo. E’ molto facile commettere un errore. Non peso sia colpa delle temperature. Molte cadute di posteriore. Un po’ strana la situazione in pista. Quando c’è un asfalto nuovo serve tempo prima che si assesti, ma devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro perché le buche non ci sono più. Mi preoccupa che vicino ai cordoli sia un po’ rovinato ma il resto è ok. Se Tardozzi mi chiedesse di rallentare? Devono dirlo a Bastianini, non a me. Se lo dicessero a me direi che non c’è problema, ma Pecco non ha bisogno di aiuti. Farà un grande passo avanti. Ha una Ducati ufficiale e tirerà giù molto.”

