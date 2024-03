MotoGP | GP Qatar, Quartararo: “Questo primo GP è fondamentale”

GP Qatar MotoGP 2024 Yamaha – Dopo i recenti test ufficiali della MotoGP in Qatar, tenutisi poco più di due settimane fa, Fabio Quartararo è pronto a iniziare la stagione MotoGP 2024 nel prossimo fine settimana con il Gran Premio del Qatar.

Il team Monster Energy Yamaha MotoGP è impaziente di iniziare la nuova stagione, che si svolgerà sotto i riflettori scenografici del Lusail International Circuit. Quartararo è determinato a dare il massimo per iniziare la stagione con il piede giusto.

Desideroso di competere per ottenere i massimi risultati durante l’intera stagione 2024, Quartararo torna in azione. Nonostante la pista di Lusail non sia stata sempre favorevole al pilota francese, è stato il vincitore del GP di Doha nel 2021. Motivato al massimo, è pronto a sfidare i limiti questo fine settimana per cercare di salire di nuovo sul podio.

Dichiarazioni di Fabio Quartararo sulla Preview del GP Qatar MotoGP 2024

“Abbiamo ricevuto informazioni preziose dai test in Qatar, ma siamo consapevoli che ci sono ancora margini di miglioramento, quindi ci concentreremo su questo obiettivo. Questo primo GP è fondamentale: ci darà un’indicazione del nostro livello attuale e speriamo di trovarci in una posizione migliore rispetto allo scorso anno. So che la Yamaha sta lavorando intensamente dietro le quinte, e c’è grande motivazione da parte di tutti nel team. Darò il massimo, come sempre, per ottenere il miglior risultato possibile e iniziare la stagione nel modo migliore.”

