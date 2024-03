MotoGP | GP Qatar, Trackhouse: Fernandez e Oliveira pronti alla prima sfida

MotoGP GP Qatar Aprilia Trackhouse Racing – Raul Fernandez e Miguel Oliveira, riders Trackhouse Aprilia, non vedono l’ora di scendere in pista in Qatar.

Lo spagnolo e il portoghese hanno avuto un buon feeling durante l’ultimo test svolto al Lusail International Circuit, soprattutto Fernandez, che ha chiuso in crescendo.

Ricordiamo che Fernandez dispone di un’Aprilia RS-GP 23, mentre Oliveira ha a disposizione una RS-GP 24 come quelle affidate agli ufficiali Aleix Espargarò e Maverick Vinales.

Dichiarazioni Raul Fernandez Preview GP Qatar MotoGP 2024

“Sono davvero felice di iniziare in Qatar. La nostra moto funziona molto bene su questa pista. La prima cosa sulla nostra lista di cose da fare è cercare di migliorare la nostra partenza. Soprattutto in Qatar, ho la sensazione che abbiamo la base, che è importante, ma dobbiamo anche essere pronti per partire bene. In MotoGP puoi vincere o perdere molte posizioni allo start, quindi dobbiamo essere bravi. Sono molto eccitato per questo primo round!”

Dichiarazioni Miguel Oliveira Preview GP Qatar MotoGP 2024

“Sono ottimista per la prima gara. Dopo aver concluso l’ultima parte di test con una nota positiva, credo che possiamo costruire un weekend molto solido. Non voglio pormi un obiettivo particolare ma sono convinto che una posizione nella top 10 sia alla nostra portata. Non vedo l’ora di iniziare la prima gara e vedere cosa possiamo fare.”

3.5/5 - (2 votes)