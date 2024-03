MotoGP | GP Qatar, Rins: “Sono super motivato”

GP Qatar MotoGP 2024 Yamaha – Alex Rins è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in sella alla Yamaha, prossima tappa Qatar, per la prima tappa del Motomondiale 2024.

Dopo i test ufficiali MotoGP del Qatar svoltisi poco più di due settimane fa, Rins si sente più a suo agio sulla M1 ed è entusiasta di iniziare un nuovo capitolo con Yamaha questo fine settimana. Finora, Rins è salito sul podio una volta a Lusail, dopo essersi assicurato il terzo posto nella gara Moto3 del 2013. Il suo miglior punteggio nella classe regina è il quarto posto, ottenuto nel 2019 e nella seconda gara di Doha del 2021. Impossibilitato a partecipare al GP del Qatar lo scorso anno, non vede l’ora di rifarsi questa volta.

Dichiarazioni Alex Rins Preview GP Qatar MotoGP 2024

“Questo nuovo capitolo con Yamaha inizia ufficialmente questo fine settimana. Sono rimasto in Qatar dopo i test perché le previsioni meteo non erano così buone per dove vivo, e volevo potermi allenare il più possibile ed essere in modalità gara il prima possibile. Sono super motivato e in generale piuttosto curioso di vedere cosa riusciremo a ottenere questo fine settimana. È una moto relativamente nuova e un team nuovo, e l’anno scorso non ho corso in Qatar, che è stato riasfaltato e ricostruito dal 2022, quindi so che dovrò prendermi un po’ di tempo per adattarmi, ma, cosa più importante, sono semplicemente entusiasta di iniziare.”

