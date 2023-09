MotoGP | Gp India, Marini: “Sono curioso”

MotoGP GP India Mooney VR46 – Luca Marini dopo la delusione del Gp di Misano punta a rifarti nel prossimo appuntamento del Motomondiale 20223, il Gran Premio dell’India, tredicesima tappa della stagione.

Ottimo feedback per Luca (P7 nella generale con 135 punti – P2 tra i Team con 353 punti ndr), velocissimo nel lunedì post gara e pronto a portare in pista per il GP tutti i progressi testati. Per lui, sempre solido e costante nella Top10, l’obiettivo è avvicinare il gruppo in lotta per il podio.

Dichiarazioni Luca Marini GP India MotoGP 2023

“Da un lato la gara di Misano non è andata come mi aspettavo, forse al di sotto delle aspettative. Dall’altra invece, il test è stato molto positivo. Abbiamo fatto un bello step a livello di elettronica e di setting. Sono curioso di andare alla scoperta dell’India, mi aspetto tanti tifosi. Partiremo tutti allo stesso livello: dovremmo lavorare sul layout, le linee, comprendere le condizioni climatiche al meglio. Non sarà facile e sarà ancora più cruciale trovare la giusta strada da venerdì.”