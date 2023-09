MotoGP | Gp India, Bezzecchi: “Mi sento meglio e sono carico”

MotoGP GP India Mooney VR46 – Marco Bezzecchi dopo il doppio podio ottenuto nel Gran Premio di casa corso al Misano World Circuit Marco Simoncelli, è pronto per la prima di una lunga serie di trasferte extra-europee, Il Gran Premio dell’India.

Il “Bez” che ha saltato i test post-gp di Misano per cercare di recuperare al meglio dall’infortunio alla mano, si sente pronto e carico. Ecco cosa ha detto il pilota del Mooney VR46 Racing Team.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP India MotoGP 2023

“Ho sfruttato questi giorni per recuperare al meglio dall’infortunio alla mano. Mi sento meglio e sono carico, a Misano è stato un gran weekend. Siamo stati molto solidi e abbiamo centrato il podio in entrambe le gare. In India sarà l’esordio per tutti: ci sarà molto da fare, dal capire il layout tracciato, alle condizioni asfalto, fino alla scelta delle gomme e le temperature. Lavoriamo sodo per partire subito con il piede giusto.”