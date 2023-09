MotoGP | Gp India, Di Giannantonio: “Mi sono sempre piaciuti i nuovi circuiti”

MotoGP GP India Ducati Gresini – Fabio di Giannantonio dopo il difficile Gp di Misano è pronto a rifarsi, prossima tappa il Gran Premio dell’India, tredicesimo appuntamento del Motomondiale 0223.

Il pilota romano ha pagato a caro prezzo un errore nelle qualifiche del Gp di Masano che oltre a costringerlo a partire dalle retrovie, gli ha procurato un forte dolore alla spalla per tutto il weekend. Su una pista nuova come quella indiana, però, ha l’occasione giusta di rifarsi.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio GP India MotoGP 2023

“Mi sono sempre piaciuti i nuovi circuiti dove tutti partiamo da zero ed è lì che viene davvero a galla il lavoro fatto con il team durante tutto il fine settimana, senza dati e storici. Mi aspetto una pista con poco grip, ma molto veloce quindi potrebbe adattarsi bene alle nostre caratteristiche. In Giappone poi, per prima cosa avrò una sorpresa, e in più è una pista con frenate potenti e so che la Ducati lì sarà competitiva”.