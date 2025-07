MotoGP | Gp Germania 2025, Michelin: “Sachsenring tracciato difficile”

MotoGP Gp Germania Michelin – Il Motomondiale dopo la gara di Assen arriva in Germania, esattamente al Sachsenring, teatro dell’undicesima tappa della MotoGP 2025.

Situate a Hohenstein-Ernstthal, nella regione della Sassonia al confine con la Repubblica Ceca, la lunghezza del circuito è di soli 3,671 km. Un fatto che lo rende non solo il circuito più corto, ma anche il più lento della stagione. Ha la particolarità di correre in senso antiorario, con dieci curve a sinistra, tre a destra e una breve rettilineo di 700 m. Logicamente, questo layout mette molta pressione sul lato sinistro delle gomme, e i piloti trascorreranno molto tempo con angoli di piega elevati e a diverse velocità. Le sfide tecniche e sportive saranno numerose durante questo weekend, il che potrebbe portare a molte sorprese.

I piloti avranno a disposizione tre mescole di pneumatici asimmetriche (Soft, Medium, Hard) per la ruota anteriore e due mescole asimmetriche (Soft e Medium) per la ruota posteriore.

In caso di pioggia, Michelin fornirà la sua gamma Power Rain in mescola Soft e Medium sia per pneumatici anteriori che posteriori, con lo stesso profilo della gamma Power Slick.

Dichiarazioni Piero Taramasso, Direttore Due Ruote Michelin Motorsport GP Germania Sachsenring MotoGP 2025

“Insieme a Phillip Island, in Australia, considero il Sachsenring uno dei due circuiti più difficili della stagione per gli pneumatici”, spiega Piero Taramasso, Michelin Two-Wheel Motorsport Manager. A parte il fatto che i piloti la guidano in senso antiorario, è soprattutto il layout della pista a rappresentare una sfida. Tra le curve 4 e 10, le moto da Gran Premio girano solo a sinistra, il che significa che il lato destro del pneumatico perde temperatura prima di entrare nella curva 11, che è una brusca curva a destra in discesa! Si tratta di un punto particolarmente delicato, in cui solo gli pneumatici progettati per questo compito specifico possono fornire il livello di prestazioni richiesto. Abbiamo una buona conoscenza del pista, che ci ha permesso di trovare una soluzione tecnica rilevante per questo tipo di situazione, perché è proprio a questo punto che i piloti devono avere molta fiducia. Come facciamo tre volte a stagione, gli pneumatici anteriori saranno asimmetrici, con gomma rinforzata sul lato sinistro per compensare il maggior numero di curve su quel lato. Al contrario, il lato destro del pneumatico sarà caratterizzato da una mescola più morbida, in grado di riscaldarsi rapidamente e di mantenere prestazioni stabili nel tempo. Questa consistenza, e questa mescola ‘à la carte’ tra il lato sinistro e quello destro, è la firma di Michelin Motorsport, che è sempre stata in grado di fornire ai nostri partner i migliori pneumatici in ogni circostanza.”

