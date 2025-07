MotoGP | GP Germania, Quartararo: “Daremo il massimo come sempre”

GP Germania Monster Yamaha MotoGP 2025 – Fabio Quartararo spera di tornare protagonista al Sachsenring, teatro del Gran Premio di Germania, giro di boa della MotoGP 2025.

Dopo tre gare difficili come quelle di Aragon, Mugello e Assen, l’iridato 2021 della Top Class spera di invertire la rotta e di tornare protagonista, come lo era stato a Jerez, Le Mans e Silverstone.

Una vittoria nel 2022 e un terzo posto nel 2021 sono i risultati migliori sul toboga tedesco, ecco cosa ha detto “El Diablo”.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview GP Germania Monster Yamaha MotoGP 2025

“Il GP d’Olanda non è andato proprio come speravamo. Soprattutto nella seconda metà della gara sentivo di avere più ritmo, ma restare bloccato dietro ad altri piloti ha reso tutto più difficile. Analizzeremo i dati dei test privati per vedere cosa possiamo ricavare. Forse questo ci potrà aiutare un po’ nei prossimi due weekend di gara. Ho già vinto al Sachsenring in passato, ma in generale quella pista è sempre stata un po’ complicata per noi, in particolare nei settori 2 e 3. Però ci concentreremo sugli aspetti positivi e daremo il massimo come sempre.”

4.7/5 - (44 votes)