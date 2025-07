MotoGP | GP Germania: i dati delle “frenate” Brembo

Brembo GP Germania MotoGP 2025 – La MotoGP torna in pista e dopo la gara di Assen si dirige al Sachsenring, teatro dell’undicesima tappa del Motomondiale 2025 e giro di boa stagionale.

Il Sachsenring ospita il Mondiale per la ventisettesima volta, mentre sono 85 i GP disputati nell’intera Germania, complice la presenza, ai tempi della guerra fredda, di un duplice round, in Germania Ovest e Germania Est: il primo GP si corse nel 1952 a Solitude, davanti ad una folla di 400.000 spettatori. Altre edizioni si sono disputate a Schotten, al Nurburgring e a Hockenheim.

I dati del GP Sachsenring della Brembo

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, il Sachsenring da 3,671 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 3 perché i freni sono usati per 21 secondi e mezzo al giro. Solo 2 delle 8 frenate sono della categoria High, altrettante Medium e 4 Light.

La curva più dura del Gp Sachsenring

La curva più dura del Sachsenring per l’impianto frenante è la prima dopo il traguardo: le MotoGP passano da 298 km/h a 70 km/h in 5,2 secondi in cui percorrono 243 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 5,4 kg. La decelerazione è di 1,4 g, la pressione del liquido freno Brembo tocca gli 11,6 bar e la temperatura dei dischi in carbonio raggiunge i 640 °C.

La striscia di Marc Gp Sachsenring

Il Sachsenring è una delle 5 piste del Mondiale in cui i piloti girano in senso antiorario, caratteristica con cui solitamente Marc Marquez va a nozze.

Non a caso l’otto volte campione del mondo ha vinto 10 GP Germania consecutivi: nel 2010 in 125, nel 2011 e 2012 in Moto2 e dal 2013 al 2019 in MotoGP. Nel 2020 non si gareggiò per la pandemia e nel 2021 Marquez vinse nuovamente, pertanto i suoi successi di fila sono 11, tutti con componenti Brembo. Su questa pista inoltre Marc vanta pure 10 pole consecutive, dal 2010 al 2019.

La prima assoluta Gp Sachsenring

Delle decine di vittorie ottenute da Brembo nel GP Germania, conteggiando le varie classi, merita una citazione quella nel GP Germania Ovest 1978, sulla Nordschleife da 22,8 km. Artefice Virginio Ferrari sulla Suzuki del team Gallina nella classe 500: la sua RG 500 disponeva di pinze Brembo a 2 pistoni da 38 mm, di una pompa assiale Brembo da 15,87 e di 2 dischi anteriori, anch’essi Brembo, in ghisa da 280 mm. Fu la prima vittoria in classe regina, nel Mondiale, di una moto con componenti Brembo.

Dalla Moto2 alla MotoGP Gp Sachsenring

Le ultime 5 edizioni del GP Germania della Moto2 sono state vinte da piloti che l’anno dopo sono saliti in MotoGP: nel 2019 si impose Alex Marquez, nel 2021 Remy Gardner, nel 2022 Augusto Fernandez, nel 2023 Pedro Acosta e nel 2024 Fermin Aldeguer. Quest’anno in Moto2 tutti i piloti utilizzano le pinze alettate Brembo, il 90% le pompe Brembo, l’80% le pastiglie Brembo e il 30% i dischi in acciaio Brembo: i piloti possono scegliere tra la variante alettata e quella standard.

