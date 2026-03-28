MotoGP | GP Austin Sprint Race, Marini: “Contento del risultato”

MotoGP Honda Castrol HRC Austin – Dopo una Sprint Race intensa e ricca di colpi di scena al GP degli Stati Uniti, Luca Marini ha chiuso in sesta posizione, conquistando punti preziosi e confermando i progressi mostrati nel corso del weekend. Sul tracciato statunitense, il pilota italiano è stato protagonista di una gara solida, gestita con intelligenza nonostante un feeling con la moto non ottimale.

Marini, pur soddisfatto del risultato finale, ha evidenziato come il passo in avanti fatto dalla sua squadra sia evidente, ma non ancora sufficiente per colmare completamente il gap con i piloti di vertice, sempre più vicini al limite. Tra aspetti positivi e aree di miglioramento, dalla scelta delle gomme al comportamento della moto nelle fasi più critiche della curva, il numero #10 guarda già alla giornata di domani con l’obiettivo di fare un ulteriore step. Fondamentale per il futuro, sarà trovare maggiore velocità e stabilità, soprattutto in qualifica, per poter partire più avanti e giocarsi le proprie carte in un contesto ancora più competitivo.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP degli Stati Uniti Austin MotoGP 2026

“Andavo abbastanza bene, oggi ho perso velocità rispetto a ieri. Non mi sentivo bene come ieri, molto contento del risultato anche se ci sono state diverse cadute, vediamo domani cosa possiamo fare. Siamo sempre in bilico nella scelta tra morbida e media. La moto è migliorata tantissimo, rispetto al tempo dell’anno scorso abbiamo tolto 1 secondo e mezzo. Il problema è che tutti hanno fatto un passo in avanti, specialmente Aprilia. Il livello davanti è tirato al limite, per stare con loro ero molto impiccato. Vediamo domani e speriamo di trovare velocità nel warm up. Quello che ci manca in qualifica è che quando spingiamo forte, la moto si muove tanto in inserimento e uscita, non gira abbastanza. Risolto questo, se riusciamo a partire in seconda e terza fila, è un altro campionato”

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