MotoGP | GP Austin: caduta Marquez – Di Giannantonio [VIDEO]

Marc Marquez e finito a terra anche nella Sprint Race di Austin. Dopo la caduta delle FP1 del Gran Premio degli Stati Uniti, ne arriva un’altra nel corso del primo giro della gara del sabato, dove il nove volte iridato ha coinvolto l’incolpevole Fabio Di Giannantonio.

Il pilota rimano del VR46 Racing Team che partiva dalla pole position, ha perso qualche posizione in partenza, ma dopo poche curve con uno splendido sorpasso su Marquez, si stava riportando sotto ai primi.

Il #93 della Ducati ha però voluto provare a ri-sorpassare subito il #49, ma dopo una staccata al limite è caduto, coinvolgendo l’incolpevole “Diggia”, che aveva anche rialzato la moto per non farsi prendere.

Gara rovinata per entrambi, con Marquez penalizzato con un long-lap. Sopra il video dell’accaduto commentato da Mauro Sanchini allo Sky Sport Tech.





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