MotoGP | GP Austin Day 1, Bezzecchi: “Contento per il passo”

MotoGP GP Stati Uniti Aprilia Racing – Un venerdì di lavoro intenso e ricco di indicazioni per Marco Bezzecchi sul tracciato texano, uno dei più tecnici e impegnativi del calendario MotoGP. Il pilota Aprilia ha chiuso il turno di prove in quarta posizione, un risultato che gli consente di accedere direttamente alla Q2 ma che, allo stesso tempo, racconta solo in parte le difficoltà incontrate nel corso della giornata. Sul circuito di Austin, caratterizzato da continui cambi di direzione e da un layout estremamente fisico, trovare il giusto bilanciamento della moto si è rivelato tutt’altro che semplice, costringendo il riminese a lavorare a lungo su assetto e sensazioni.

Nonostante qualche problema, soprattutto con la gomma soft che ha reso la moto più nervosa e meno precisa nei tratti più guidati, il bilancio resta comunque positivo. Bezzecchi ha mostrato un buon passo gara e una competitività di fondo incoraggiante, segnale che il lavoro svolto nelle prime uscite stagionali sta andando nella direzione giusta. In una fase iniziale del campionato in cui i riferimenti sono ancora in costruzione, riuscire a restare nelle posizioni di vertice rappresenta un elemento importante, anche in ottica di continuità.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Prove GP Stati Uniti Austin MotoGP 2026

“Non è stato un brutto venerdì. Non mi sento a posto, con la soft la moto è nervosa, quando sei in ritardo in una pista così con tanti cambi di direzione, la moto si muove e faccio sempre un po’ fatica. Di passo sono messo abbastanza bene, sono contento. E’ solo la terza gara ma stiamo cercando di fare un bel lavoro, non sarà facile farlo per tutto l’anno ma lavoriamo per questo, fino ad adesso sta andando tutto bene. Oggi abbiamo dovuto lavorare di più perché questa è una pista particolare, non è semplice trovare un buon bilanciamento della moto. Non penso dipenda dalle gomme, il comportamento della Michelin è abbastanza simile”

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