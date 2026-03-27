MotoGP | GP Austin Day 1, Di Giannantonio: “Complimenti alla squadra”

Fabio Di Giannantonio continua il trend positivo di questo inizio di stagione anche al COTA, Circuit of The Americas, tracciato che ospita la terza prova della MotoGP 2026, il Gran Premio degli Stati Uniti.

Il pilota del VR46 Racing Team ha chiuso le pre-qualifiche in terza posizione, alle spalle di Marc Marquez ed Ai Ogura e si candida come uno dei protagonisti anche per questo weekend statunitense.

Il feeling con la nuova Ducati Desmosedici GP 26 è stato subito ottimo sin dalla prima volta che il #49 è salito in sella al nuovo prototipo della casa di Borgo Panigale e “Diggia” ha voluto sottolineare come lo scorso anno (il primo con moto Factory) si sia fatto un grande lavoro di squadra. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Day 1 GP degli Stati Uniti Austin Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2026

“E’ stato un anno di grandissimo lavoro, quando entri in Factory ti fai il mazzo. A volte i pezzi sono migliorativi, a volte bisogna lottare un po’ di più. Voglio fare i complimenti alla squadra, molte direzioni che sta prendendo la moto secondo le nostre indicazioni è la dimostrazione che siamo stati precisi. Cerchiamo di mettere tutte le cose che vanno bene sulla moto e quando è così io mi diverto. La moto cambia poco quando hai un pacchetto vincente e dominante, sarebbe super azzardato arrivare con telaio, motore diverso. Quando devi fare il record della pista, deve essere tutto perfetto. Ducati ci mette tutto l’impegno del mondo ma non è semplice, quando una moto va così bene bisogna dare credito agli ingegneri. E’ normale che da un anno all’altro ci siano differenze. Mi sento sempre piccolo tra i grandi, Marc è un grande, è uno dei campioni più forti della storia. Ho vinto molto meno e a livello personale è una grande cosa batterlo ma poi bisogna essere realisti e concentrarci sul presente.”

Il pilota romano sembra aver trovato una continuità che in passato gli era mancata, e il lavoro svolto nel 2025 come Team Factory sta ora dando frutti evidenti. La GP26 è una moto raffinata, evoluta più che rivoluzionata, e questo ha permesso a “Diggia” di ritrovarsi immediatamente a suo agio, senza dover affrontare un lungo processo di adattamento.

Il confronto con Marc Marquez, che lo precede nelle pre-qualifiche, è inevitabile. Il #93 resta il riferimento assoluto ad Austin, ma il fatto che Di Giannantonio sia riuscito a inserirsi così vicino al suo tempo dimostra quanto il pilota del VR46 Racing Team sia cresciuto. Le sue parole, piene di rispetto verso Marquez, rivelano però anche una consapevolezza nuova: quella di poter competere con i migliori senza sentirsi fuori posto.

Il weekend statunitense sarà un banco di prova importante per confermare questo trend. Le pre-qualifiche sono solo il primo passo, ma il ritmo mostrato lascia ben sperare anche in vista della qualifica ufficiale e della Sprint Race. Se riuscirà a mantenere questa costanza, potrebbe diventare uno dei protagonisti assoluti del GP degli Stati Uniti.

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

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