MotoGP | GP Assen: le scelte Michelin per il GP d’Olanda 2024

GP Olanda Assen MotoGP 2024 – Michelin è pronta ad affrontare l’ottava gara della stagione, si corre ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda.

Situato nel nord del Paese, vicino alle spiagge del Mare del Nord, il circuito di Assen è una sede storica per gli sport motoristici, dove il Dutch TT ha avuto inizio sulle strade pubbliche nel 1925, prima della costruzione del TT Circuit Assen nel 1955. Il Campionato del Mondo di Motociclismo si tiene lì ogni anno dal suo inizio nel 1949 (l’unica eccezione è stata nel 2020 a causa della pandemia).

Con una lunghezza di 4,542 km, il circuito ha 18 curve, di cui 12 a destra e 6 a sinistra. Sebbene più lento del Mugello, dove le moto della MotoGP hanno sfiorato i 370 km/h due settimane fa, Assen è soprannominata la “Cattedrale della Velocità”. Tuttavia, è la sequenza di curve molto veloci che le è valso questo soprannome.

Al posteriore i piloti avranno a disposizione pneumatici asimmetrici con mescole soft e medie. All’anteriore saranno invece simmetrici con mescola hard oltre alle consuete soft e medie.

In caso di pioggia Michelin Power Rain con mescole soft e medium sia per l’anteriore che per il posteriore, con i

posteriori asimmetrici.

Dichiarazioni Piero Taramasso, Direttore Due Ruote Michelin Motorsport GP Olanda Assen MotoGP 2024

“L’asfalto non è molto abrasivo ma la pista è molto veloce, soprattutto nelle sequenze della seconda parte. Sulla base dei dati che abbiamo registrato negli ultimi anni (l’asfalto è stato rifatto nel 2020), abbiamo deciso di rivedere la mescola della gomma anteriore Hard. Le mescole Soft e Medium saranno le stesse dell’anno scorso, ma la Hard sarà un po’ più dura, un po’ più rigida. Stiamo anche rispondendo al fatto che le moto sono un po’ più aggressive con le gomme anteriori. Gli anteriori saranno tutti simmetrici, ma le due mescole posteriori (Soft e Medium) saranno rinforzate sul lato destro, per compensare il maggior numero di curve in questa direzione.”

5/5 - (2 votes)