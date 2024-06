MotoGP | GP Assen: Brembo, circuito scarsamente impegnativo per i freni

MotoGP Brembo GP Olanda Assen – La MotoGP dopo tre settimane di stop torna in pista al TT Circuit di Assen, ottava tappa del Motomondiale 2024.

Quello olandese è l’unico evento in calendario a non avere la denominazione di Gran Premio. TT sta per Tourist Trophy perché in origine questa era una gara stradale, simile all’omonima che si è disputata a inizio mese all’Isola di Man e che fino al 1976 ha fatto parte del Campionato del Mondo.

I dati del GP d’Olanda della Brembo

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, il TT Circuit Assen da 4,54 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti scarsamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 2 perché solo una delle 10 frenate rientra nella classe Hard. Ben 5 invece le frenate di scarsa rilevanza, con perdite di velocità inferiori a 85 km/h e decelerazioni non oltre 1 g.

Brembo Assen, basta un pollice

Nel 1992 una caduta ad Assen rischiò di costare l’amputazione della gamba destra a Mick Doohan, piombato violentemente a terra in qualifica e rimasto incastrato sotto la sua Honda 500. L’arto dell’australiano e la carriera furono salvati dal dottor Costa che lo prelevò furtivamente dall’ospedale. Portatolo in Italia, cucì insieme le due gambe per un paio di settimane, permettendo così l’irrorazione da quella sana all’altra che pareva ormai spacciata.

Doohan tornò a vincere anche grazie alla pompa a pollice appositamente progettata dagli ingegneri Brembo per dar modo al pilota di azionare il freno posteriore senza utilizzare il pedale, vista la difficoltà di modulare la forza con la gamba offesa. Dopo due decenni di oblio, la pompa pollice con azionamento sul manubrio tramite il pollice è tornata in auge. La utilizzano molti piloti della MotoGP che possono così controllare il freno posteriore con la mano sinistra, una soluzione particolarmente utile nelle curve a destra.

La curva più dura di Assen

La curva più dura del TT Circuit Assen per l’impianto frenante è la prima dopo il traguardo: le MotoGP passano da 292 km/h a 106 km/h in 4 secondi in cui percorrono 208 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 5,4 kg. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo tocca gli 11,5 bar e la temperatura dei dischi in carbonio i 780 °C.

Brembo Assen, l’ultima Vale

Ad Assen nel 2017 Valentino Rossi conquistò il suo ultimo GP, precedendo di 63 millesimi di secondo Danilo Petrucci, sorpassato al terz’ultimo giro, all’ultima chicane. Da quell’istante il Dottore non concesse più alcuna chance al ducatista di ripassarlo, andando a vincere il suo 115° GP. Quello fu il suo 10° trionfo nei Paesi Bassi, un’impresa riuscita in precedenza solo a Giacomo Agostini e Angel Nieto. A differenza loro, però, Valentino utilizzò sempre i freni Brembo, suoi fedeli compagni di viaggio nel Mondiale dal 1996 fino al ritiro, a fine 2021.

Brembo Assen, il genio olanese

I Paesi Bassi hanno regalato all’umanità molti geni, ma nessuno ha raggiunto la fama di Vincent van Gogh. Le sue mostre continuano ad attirare folle di visitatori e almeno 8 dei suoi capolavori sono andati all’asta per oltre 50 milioni di euro ciascuno. Tra le sue opere, una delle più riconoscibili è i Girasoli, serie oggi divisa tra musei olandesi, svizzeri e statunitensi. Numerosi sono anche i falsi d’autore, un po’ come accade per i freni Brembo: molti li desiderano ma non tutti sono in grado di distinguere i falsi ed è per questo che è stata sviluppata un’app per verificare l’originalità dei componenti frenanti.

