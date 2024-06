MotoGP | GP Assen, Espargarò: “E’ un circuito che mi piace molto”

MotoGP GP Olanda Assen Aprilia – Dopo tre settimane di pausa, Aleix Espargarò è pronto a tornare in pista per il Gran Premio d’Olanda.

Aleix Espargaró sbarca ad Assen con il podio nel mirino, su un tracciato dove l’anno scorso ha conquistato il terzo posto e dove detiene il giro più veloce in gara, con il tempo di 1:32.500 nel 2022.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Preview GP Olanda Assen Aprilia MotoGP 2024

“Assen è un circuito che mi piace molto e dove ho ottenuto bei risultati. La questione meteo sarà fondamentale perché cambia spesso. In queste settimane di pausa ho approfittato per allenarmi tantissimo e sono pronto per provare a lottare per il podio.”

