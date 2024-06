MotoGP | GP Assen, Marini: “Non vedo l’ora di tornare in sella alla Honda”

MotoGP GP Olanda Assen Repsol Honda – Luca Marini è pronto ad affrontare due gare consecutive, Assen e Sachsenring.

Il pilota pesarese del Repsol Honda Team continuerà a lavorare per sviluppare la RC213V e cercare i primi punti iridati con la casa giapponese. Al Mugello si erano visto dei progressi da metà gara in poi, che fanno ben sperare l’ex pilota della Ducati.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Olanda Assen Honda Repsol MotoGP 2024

“Non vedo l’ora di tornare in sella alla Honda e di tornare con la squadra in modo da poter continuare a sviluppare la moto. È stata una lunga pausa e sono pronto a continuare il nostro lavoro perché al Mugello abbiamo fatto un buon passo avanti nel fine settimana. Non ho dubbi che saranno due settimane utili per tutti nel Repsol Honda Team prima della vera pausa estiva della MotoGP. Assen e Sachsenring sono due tracciati molto diversi quindi potremo esplorare molte cose.”

4.7/5 - (42 votes)