MotoGP | Test Buriram Day 2, Quartararo: “Giornata difficile”

Il viso di Fabio Quartararo racconta molto di più delle sue parole. La Yamaha è in grande difficoltà con il nuovo progetto V4 e anche se il distacco dalla vetta è diminuito rispetto al Day 1 di Buriram, le posizioni restano di rincalzo.

L’iridato 2021 della MotoGP ha chiuso 18esimo a 1.033s dalla vetta occupata da Marc Marquez. Ecco cosa ha raccontato il francese ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato anche delle difficoltà di Toprak Razgatlioglu, tre volte iridato della Superbike e rookie Yamaha Pramac.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Test Buriram Day 2 MotoGP 2026

“E’ stata una giornata difficile, abbiamo lavorato con una sola moto, ma abbiamo dato il massimo e mi sento un pò meglio sulla moto. Abbiamo lavorato tanto sul setting e non c’era bisogno di lavorare sue due moto. Non mi sento ancora benissimo in moto, abbiamo ancora del lavoro da fare, soprattutto sul grip e su come gira la moto. Stiamo provando di tutto e penso che manchi ancora abbastanza per sentirsi meglio.”

Dichiarazioni Fabio Quartararo Vs Toprak RazgatliogluTest Buriram Day 2 MotoGP 2026

“Com Toprak parlavo di quando ho iniziato io. Per lui adesso è complicato perchè era abituato a stare davanti e adesso è indietro. Gli ho detto di prendere tempo soprattutto adesso dove siamo (la Yamaha) più in difficoltà.”

Foto: Valter Magatti