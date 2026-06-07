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MotoGP | GP Ungheria: incidente al via innescato da Martin [VIDEO]

Lo "strike" è stato innescato da Jorge Martin, coinvolti Bezzecchi, Fernandez, Aldeguer e Di Giannantonio

di Alessio Brunori7 Giugno, 2026
MotoGP | GP Ungheria: incidente al via innescato da Martin [VIDEO] MotoGP | GP Ungheria: incidente al via innescato da Martin [VIDEO]

Highlights GP Ungheria Balaton Park – Il Gran Premio d’Ungheria vinto da Marc Marquez è stato caratterizzato da un brutto incidente al via innescato da Jorge Martin.

Il pilota dell’Aprilia ha perso il controllo della sua RS-GP26 alla prima curva subito dopo la partenza, centrando in pieno il suo team-mate Marco Bezzecchi e successivamente Raul Fernandez, Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio.

Fortunatamente nessuno si è fatto male, solo indolenzimenti dovuti alla grande botta visto la velocità in cui si arriva alla prima curva.

Duro con il suo pilota l’A.D. di Aprilia Racing Massimo Rivola, che parlando di Martin ha detto: “L’errore di Jorge è difficile da digerire.”


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